Le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, reconnaît les ratés dans le programme de parrainage collectif de réfugiés et promet de le réviser. « Le processus de dépôt de candidatures présentées par l’entremise de messagers soulève de nombreux questionnements quant à son efficacité. Il doit être revu », a déclaré Simon Jolin-Barrette par voie de communiqué lundi après-midi.

Le ministre a ainsi tenté de calmer le jeu après que le processus de dépôt des demandes de parrainage, qui a été entaché de corruption et semé d’irrégularités, ait suscité de vives critiques. En raison du faible nombre de dossiers acceptés et du système de « premier arrivé, premier servi », des personnes voulant parrainer des réfugiés ont commencé dès jeudi après-midi à faire la file devant les bureaux du ministère de l’Immigration, à Montréal, pour être parmi les premiers à déposer leur dossier lundi matin, à l’ouverture, à 8 h 30.

L’obligation de soumettre une demande par l’entremise d’un messager a également été décriée par plusieurs. Le programme de parrainage collectif du gouvernement n’accepte que 750 dossiers à chaque dépôt, un trop faible nombre qui ne fait qu’augmenter la compétition et les risques de corruption. Après un silence de quelques jours, M. Jolin-Barrette a également laissé entendre qu’une réforme plus large des programmes de son ministère est envisagée. « Plusieurs de nos programmes d’immigration doivent être modernisés. C’est le cas pour le parrainage collectif et nous y travaillerons », a-t-il indiqué.



D'autres détails suivront.