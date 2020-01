La famille Duceppe réclame 1,25 million aux résidences Lux Gouverneur

L’ex-chef du Bloc québécois Gilles Duceppe, ainsi que ses frères et soeurs, déposent une requête introductive pour poursuivre les résidences Lux Gouverneur, un an jour pour jour après le décès de leur mère. Ils réclament 1,25 million de dollars.

Hélène Rowley-Hotte, 93 ans, a été retrouvée morte à l’extérieur de sa résidence pour aînés dans l’est de Montréal, le 20 janvier dernier 2019.

Elle avait quitté son logement à la suite du déclenchement d’une alarme incendie en pleine nuit, puis été retrouvée sans vie le lendemain matin.

Le rapport de la coroner Géhane Kamel, rendu public en juin dernier, avait établi que Mme Rowley-Hotte était décédée d’hypothermie alors que la tempête de neige faisait rage et que le thermomètre était descendu jusqu’à moins 35 degrés Celsius cette nuit là. Elle avait passée plus de six heures embarrée à l’extérieur, à la vue de la caméra de surveillance de la résidence Lux Gouverneur. La coroner avait ainsi conclu à une mort accidentelle, mais qui aurait pu être évitée.

D'autres détails suivront.