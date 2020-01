Prostitution: les clients dans la mire de Québec

Les travaux de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs reprennent aujourd’hui. Et son président, l’ex-policier désormais député caquiste, Ian Lafrenière, entend sonder les organismes sur une idée qui fait son chemin au pays : la « John’s School ». Ce programme qui s’adresse directement aux clients de la prostitution — surnommés les « John » dans le milieu — existe déjà à Calgary et à Edmonton.

Plutôt que d’être poursuivi au criminel, les contrevenants peuvent choisir de payer une amende et de suivre une formation d’une journée aux côtés de policiers, d’intervenants et de survivantes. Cela permettrait « de mettre de la pression sur les clients abuseurs », fait valoir en entrevue au Devoir M. Lafrenière. « Parce que, présentement, quand tu regardes le nombre d’opérations et d’arrestations, les risques pour les gens ne sont pas très élevés. Et ils se disent, à la limite, que c’est accepté. »