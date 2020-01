Quoi retenir de la fin de semaine?

Deux mouvements contestataires reprennent du souffle

Invoquant des principes similaires — une lutte contre la corruption et l’inertie gouvernementale —, les mouvements sociaux irakien et libanais se sont remis en marche en fin de semaine.

Dimanche, les manifestations ont regagné en intensité dans le sud de l’Irak et à Bagdad, les protestataires bloquant les rues avec des pneus en flammes et menaçant d’intensifier encore leur mouvement si leurs revendications n’étaient pas satisfaites.

La veille, au Liban, plus de 220 personnes ont été blessées à Beyrouth dans des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, parmi les plus violents depuis le début du mouvement de contestation contre la classe politique, il y a trois mois.

La colère populaire a été exacerbée par une dégradation rapide ces dernières semaines de la situation socioéconomique du pays et l’incapacité des autorités à former un gouvernement, plus de deux mois après la démission du premier ministre Rafic Hariri.