Montréal se prépare au déneigement

Les enfants sautaient dans la neige et que les skieurs de fonds trépignaient, dimanche matin. Mais les déneigeuses de la Ville de Montréal, elles, se préparaient plutôt à ramasser les quelque 20 cm de neige tombés sur la métropole, et ce dès 19 h.

Des pancartes d’interdiction de stationnement seront installées sur certaines artères de Montréal dès 15 h, a expliqué le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin. Il faudra quatre jours pour tout ramasser, a-t-il précisé.

La poudre blanche s’est accumulée un peu partout sur le sud de la province au cours de la nuit de samedi à dimanche. Environnement Canada a confirmé que « de 15 à 20 centimètres de neige sont tombés sur l’extrême sud du Québec », incluant la région de Montréal, l’Outaouais, les Basses-Laurentides et une partie de la Montérégie.

« Tout ça est derrière nous, les conditions vont graduellement s’améliorer au cours de la journée », a-t-on affirmé.

Au réveil, les véhicules, les arbres et les voies de circulation étaient en effet recouverts d’une épaisse couche de neige poudreuse.

Quelques centimètres sont encore attendus un peu partout sur le territoire dans l’après-midi, dimanche.

Vers 11 h, la visibilité était bonne sur la majorité du réseau routier, selon le Ministère des Transports du Québec (MTQ). Toutefois les routes sont « soit partiellement enneigées ou enneigées, et les équipes sont sur le réseau depuis le début des précipitations [samedi] soir et la nuit dernière », a expliqué le porte-parole du ministère, Martin Girard.

Le MTQ, qui recommande chaudement de consulter le site Québec 511 avant de prendre le volant, a toutefois noté que les routes près du Fleuve, notamment certaines sections de la 20 et la 132, pourraient être touchées par une visibilité restreinte.

« C’est certain que les automobilistes vont croiser beaucoup de camion de déneigement sur les routes, alors prudence car ceux-ci vont à un maximum de 50 km/h pour bien déneiger et mettre de l’abrasif », a ajouté M. Girard.

À l’aéroport Montréal-Trudeau, plusieurs départs ont été annulés ou retardés.

La valse des déneigeuses

À Montréal, 3000 employés opérant 2200 appareils s’affairaient à déblayer et ramasser la neige, selon l’administration.

« La neige est volumineuse, floconneuse, ça va être facile à ramasser, s’est réjoui le porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin. Et évidemment, comme on commence l’opération dimanche, déjà les axes vers Montréal vont être dégagés pour le retour au bureau lundi ».

C’est la quatrième opération de déneigement de l’hiver à Montréal, la troisième en 2020. M. Sabourin a noté que les opérations entamées dimanche seront plus faciles car la précédente bordée, chargée de grésil, était déjà retirée des voies de circulation.

« Il n’y avait qu’une douzaine de centimètres au sol, mais on s’est évité d’avoir des regards d’égouts obstrués, on s’est évité des bancs de glace en dessous d’une neige floconneuse, qui peuvent briser l’équipement. Au niveau des opérations on est très confiant, sur la route ça va bien aller. »

La Ville de Montréal insiste sur la nécessité pour les citoyens de déplacer les véhicules automobiles lorsque les interdictions de stationnement sont installées.

« Pour le citoyen, c’est une amende plus des frais de remorquage, et nous, ça nous ralentit de 10 minutes [à chaque véhicule], c’est une solution perdant-perdant », note M. Sabourin.

Ce dernier précise que des stationnements incitatifs sont mis en place la nuit et recommande aux citoyens de consulter l’application Info-Neige.