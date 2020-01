Quoi surveiller cette fin de semaine?

Une marche hivernale vers Davos

Les activistes du groupe Strike WEF amorceront dimanche leur marche hivernale vers Davos, où se tiendra dès mardi le Forum économique mondial. Les marcheurs, soutenus par de nombreuses associations écologistes, entendent se rendre à la station de ski afin de participer à des manifestations mais, selon des médias suisses, les autorités refusent de leur délivrer les autorisations nécessaires pour parcourir le dernier segment du trajet.

Placé cette année sous le thème d’un «monde plus solidaire et durable», le forum se déroulera du 21 au 24 janvier. Quelque 2800 participants y sont attendus, dont une cinquantaine de chefs d’État et de gouvernement. Le président américain, Donald Trump, et la jeune militante pour le climat, Greta Thunberg (en photo), devraient y être.