Mascouche: Benoît Cardinal est accusé de meurtre non prémédité

Le père de six enfants arrêté hier soir à Mascouche a été accusé du meurtre non prémédité de sa conjointe. L’homme, était un éducateur spécialisé du Centre jeunesse de Laval, venait de perdre son emploi à la suite d’une enquête interne le concernant.



Arrivé en fauteuil roulant dans le box des accusés, Benoît Cardinal a comparu en fin d’avant-midi vendredi. Le regard vide, l’homme a dissimulé son visage sous sa longue chevelure. Durant la brève audience, l’homme semblait chercher des proches, balayant son regard d’un côté à l’autre de la pièce.



L’homme demeurera détenu jusqu’à la prochaine audience prévue le 26 février, à moins qu’il ne fasse une demande de remise en liberté.



Le père de famille ne pourra pas communiquer avec ses enfants, puisque le juge a approuvé un interdit de contact.



Sa conjointe, Jaël Cantin, aurait été assassinée en pleine nuit dans leur maison du Chemin des Anglais. M. Cardinal, qui avait aussi été retrouvé blessé à l’arrivée des policiers, avait été arrêté jeudi soir. Les six enfants du couple se trouvaient dans la résidence familiale lorsque le drame s’est produit.



La Sûreté du Québec (SQ), qui est responsable de l’enquête, avait diffusé au compte-gouttes les informations tout au long de la journée.



La thèse du drame conjugal, tout comme celle d’une invasion à domicile qui aurait mal tourné, avait été étudiée. C’est que l’homme aurait tenté de camoufler le drame. Chaque enfant avait été rencontré par les policiers.



Comportement inapproprié

Vendredi, le Centre jeunesse de Laval a confirmé que Benoît Cantin a démissionné la semaine dernière de son poste d’éducateur spécialisé.



« À la fin décembre, il a été porté à notre attention que [M. Cantin] aurait pu avoir des comportements inappropriés », a confirmé la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.



L’homme a été suspendu de ses fonctions et a finalement démissionné vendredi dernier. D’ailleurs, du soutien psychologique lui aurait été offert puisque la situation était « difficile pour lui », précise-t-on.



Une cellule d’accompagnement a été mise en place pour les employés et usagers du Centre jeunesse de Laval à la suite de la tragédie.



Famille sans histoire

« On s’explique mal ce qui a pu se produire, c’est vraiment épouvantable, les six étaient présents dans la maison. On a vu les policiers les sortir en début de matinée », s’est désolée Claire Chevrier, qui habite en face de la maison où le drame s’est produit.

La voisine raconte s’être réveillée un peu après 4 h du matin. Incapable de dormir, elle est allée dans la cuisine pour grignoter lorsqu’elle a aperçu les lumières de sirènes des policiers et ambulanciers.



« Nous, on connaît surtout les parents de [Jaël] qui sont les propriétaires de l’immeuble et du commerce qui s’y trouve. C’est une famille sans histoire, on n’a jamais rien entendu de négatif. À nos yeux, c’était une belle famille unie. On les voyait partir en camping l’été avec les six enfants, on les trouvait courageux », confie Mme Chevrier.



Les policiers ont été appelés à se rendre sur les lieux à la suite d’un appel rapportant deux personnes blessées. La mère de famille de 33 ans était toujours en vie à l’arrivée des ambulanciers. Elle est décédée à l’hôpital, ont indiqué les autorités. Les six enfants du couple, âgés de 1 à 12 ans, ont été pris en charge par des proches.



« C’est la première fois qu’on voit des policiers à cette adresse-là. Je connais le père de la victime et ce sont des gens sans histoire. C’est vraiment terrible de voir toutes ces sirènes. Le quartier est vraiment tranquille », a confié un homme qui réside dans le quartier.



À la suite de la confirmation de l’identité de Mme Cantin, de nombreux messages ont été publiés sur les réseaux sociaux. La mère y est décrite comme une femme rayonnante et souriante. De nombreuses photos partagées dans les derniers mois la montrent en voyage avec ses six enfants et son conjoint.