Jean Charest et l’enquête Mâchurer : la suite

Comment le monde politique réagira-t-il aux nouvelles révélations touchant l’ex-premier ministre libéral Jean Charest?

Un long bras de fer judiciaire entre l’ex-argentier du PLQ Marc Bibeau et un consortium de médias («La Presse», «The Gazette» et Québecor) a pris fin hier, permettant d’exposer au grand jour plusieurs documents utilisés par l’UPAC dans le cadre de l’enquête Mâchurer sur le financement politique et l’octroi de contrats publics.

On y apprend entre autres que les policiers se sont intéressés de très près au rôle joué par l’ancien chef du PLQ dans les activités de financement du parti.

Les instances libérales s’étaient repliées dans le silence hier en raison de la «judiciarisation du dossier». Reste à voir si le discours restera le même aujourd’hui. Les autres partis à l’Assemblée nationale, eux, risquent bien de se prononcer.