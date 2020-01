Le portrait du logement au Canada

Est-ce de plus en plus difficile de trouver un logement à Montréal et ailleurs? La réponse devrait se trouver dans les portraits du logement que publient Statistique Canada et la SCHL ce matin.

Le rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement se penchera surtout sur le marché des logements locatifs à travers le pays. L’organisme avait déjà tiré la sonnette d’alarme il y a quelques mois, au moment où le taux d’inoccupation atteignait 1,9% à Montréal, un des plus bas jamais observés, poussant le prix des loyers à la hausse.