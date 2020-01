Mort d’une fillette à Granby: son petit frère confié à la DPJ

Le petit frère de la fillette de Granby demeurera en famille d’accueil pour au moins les six prochains mois a tranché mardi un juge, qui par ailleurs blâmé la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) pour avoir échoué à protéger les deux enfants.

Tout comme sa soeur, l’enfant de 5 ans, dont l’identité ne peut être révélée, aurait subi des abus physiques et psychologies de la part de son père et de sa belle-mère.

Le jugement de 74 pages est frappé d’une ordonnance de non-publication, mais le juge Mario Gervais de la Cour du Québec a autorisé que certains détails puissent en être divulgués dans l’intérêt du public après que des médias de Québecor aient déposé une requête.

Le parcours de vie du jeune garçon y est notamment qualifié d’« accablant et traumatisant à en glacer le sang ». « À 5 ans, il est déjà un écorché de la vie », écrit le magistrat.

À la suite de la mort tragique de sa soeur, décédée après avoir subi d’importantes blessures en étant ligotée et séquestrée dans la résidence familiale en avril dernier, le jeune garçon avait été confié à la DPJ et placé en famille d’accueil. La belle-mère de l’enfant a été accusée de meurtre non prémédité et de séquestration et doit subir son enquête préliminaire les 24 et 25 février. Son père a quant à lui été accusé de négligence ayant causé la mort, d’abandon d’enfant et d’avoir omis de fournir les choses nécessaires à la vie, et a pu être libéré en attendant son procès. Il sera de retour au tribunal le 24 février.

Le jeune garçon demeure donc sous la protection de la DPJ pour les six prochains mois. Durant cette période, le juge a permis qu’il reste en contact avec sa mère biologique lors de visites supervisées. La grand-mère paternelle de l’enfant ne pourra quant à elle pas s’approcher de l’enfant pour le moment.

Échec de la DPJ

Dans son jugement, le juge Gervais revient sur le fait que les deux frères et soeurs étaient connus de la DPJ, dont les interventions ont révélé de graves lacunes.

« De nombreuses défaillances ont fait en sorte que le système de protection des enfants a échoué à protéger [la fillette de Granby] maintenant décédée. Or, ce même système a également failli à sa tâche envers [son petit frère] », peut-on lire.

Il rappelle aussi que l’indignation provoquée par le décès de la fillette a mené à l’ouverture de plusieurs enquêtes ainsi qu’à la création d’une commission spéciale sur le droit des enfants dont les travaux sont en cours jusqu’au printemps.

Bien qu’il spécifie dans son jugement, que celui-ci ne constitue pas une réponse aux processus lancés par le gouvernement du Québec pour faire la lumière sur la tragédie, il a ordonné à ce qu’il soit transmis à la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la jeunesse présidée par Régine Laurent dont le rapport final devrait être publié au mois de novembre 2020.