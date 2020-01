Procès Normandeau: la Cour entendra une seconde requête Jordan

La Cour du Québec entendra la nouvelle requête en arrêt des procédures de Nathalie Normandeau et de ses coaccusés le 16 mars, a décidé lundi matin le juge André Perreault, au palais de justice de Québec.

L’ancienne vice-première ministre libérale et ses cinq coaccusés auront donc une seconde chance de faire annuler leur procès en raison de délais déraisonnables, deux ans après une première tentative infructueuse en ce sens.

Nathalie Normandeau a annoncé la semaine dernière avoir déposé une seconde requête en arrêt des procédures en vertu de l’arrêt Jordan.

Comme prévu, ses coaccusés l’ont imité lundi matin.

L’arrêt Jordan, rendu par la Cour suprême en 2016, fixe le délai pour les procès criminels à 18 mois en Cour du Québec, et à 30 mois en Cour supérieure. Nathalie Normandeau, l’ex-organisateur libéral Marc-Yvan Côté et leurs quatre coaccusés ont été mis en accusation le 16 mars 2016 et leur procès doit avoir lieu devant la Cour du Québec.

D'autres détails suivront.