Quoi surveiller aujourd’hui ?

Chefferie du Parti conservateur : la course est lancée

C’est aujourd’hui que commence la course de ceux qui voudront succéder à la tête du Parti conservateur du Canada (PCC), après le départ d’Andrew Scheer.

Plusieurs Québécois figurent parmi les candidats pressentis, dont l’ex-premier ministre du Québec Jean Charest, le député conservateur Gérard Deltell et l’ancien membre du personnel politique conservateur Aron Seal.

L’ex-organisateur politique Richard Décarie souhaite également devenir candidat et défendre ses valeurs pro-vie. Les hommes d’affaires Bryan Brulotte et Vincent Guzzo pourraient également se lancer dans la course.

Le nouveau chef conservateur sera élu par les membres du parti le 27 juin prochain, lors d’un congrès à Toronto.