Quoi retenir de la fin de semaine ?

Cocktail météo

80 vols annulés à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, plus de 100 000 foyers privés d’électricité et des conditions de circulation particulièrement difficiles : non, la météo n’a pas fait de cadeaux aux Québécois en cette fin de semaine. Un système dépressionnaire provenant du Texas s’est abattu sur tout l’est du continent, selon les météorologues d’Environnement et Changement climatique Canada.

Si on a évité le pire dans le sud du Québec puisqu’il est tombé plus de grésil que de pluie verglaçante au cours de la nuit de samedi à dimanche, la situation était tout autre dans l’est de la province, où l’on a carrément eu droit à une tempête hivernale. Plusieurs routes ont dû être fermées parce qu’impraticables.

Dans la matinée de dimanche, Hydro-Québec annonçait que 137 000 clients étaient touchés par des pannes de courant alors que 250 de ses employés étaient à pied d’oeuvre pour rétablir le service. En fin de journée dimanche, près de 20 000 foyers étaient toujours privés d’électricité, principalement en Montérégie.