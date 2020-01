Cocktail météo: conditions routières difficiles, notamment près de Québec

Les conditions routières sont difficiles particulièrement au sud du fleuve Saint-Laurent, notamment sur les rives sud de Montréal et Québec.

Plusieurs tronçons de route étaient d’ailleurs fermés peu avant 7 h 00 dimanche matin dans la région de Chaudière-Appalaches, selon ce qu’a indiqué Bruno Lacombe du ministère des Transports (MTQ).

Trois routes y étaient fermées dans les deux directions, soit route 132 entre Lévis et Montmagny ainsi que la route 281 entre Saint-Michel-de-Bellechasse et Saint-Raphaël, puis la route 218 entre Saint-Henri et Saint-Charles-de-Bellechasse.

« On a aussi l’autoroute 20 qui est fermée, dans les deux directions entre Lévis et Montmagny », a souligné également M. Lacombe.

Plus au sud, même si des routes n’étaient pas fermées dans la grande région de Montréal, les automobilistes devaient être extrêmement vigilants en raison d’une chaussée glacée à plusieurs endroits.

« La chaussé est glacée sur plusieurs routes, notamment dans le secteur de Vaudreuil, à l’ouest de l’île de Montréal, ainsi qu’un peu partout en Montérégie, le long du fleuve sur les autoroutes 20 et 30 », a noté le porte-parole du MTQ.

« En s’éloignant de Montréal, ça s’améliore […] Par contre à mesure qu’on s’approche de la région de Québec, c’est une chaussée qui est enneigée avec une visibilité réduite dépendamment des endroits à cause des vents. »

Bruno Lacombe note aussi des restrictions qui empêchent la circulation des camions lourds dans la région de Québec et sur la Côte-Nord. Ces restrictions étaient en vigueur sur la route 138 entre Beaupré et Sainte-Catherine ainsi que sur la route 381, vers le nord, entre les municipalités de Saint-Urbain et Fernand-et-Boileau.