Quoi surveiller cette fin de semaine?

Le 12 janvier 2010, la terre tremblait en Haïti

Il y a 10 ans dimanche, un tremblement de terre de magnitude 7 dévastait la capitale Port-au-Prince et sa région, faisant plus de 200 000 morts, 300 000 blessés et 1,5 million de sans-abris.

Une décennie plus tard, bien des ruines ont disparu, mais bien des promesses d’aide ne se sont jamais concrétisées. Depuis l’été 2018, de violentes manifestations réclament le départ du président Jovenel Moïse, accusé de corruption. Et le système de santé, éprouvé lui aussi par la catastrophe de 2010, ne s’en est jamais vraiment remis, soulignait Médecins sans frontières cette semaine. Sur bien des plans, le pays reste au bord du gouffre.

Le résultat ? Un pays souvent paralysé, qui peine à garder la tête hors de l’eau, mais qui demeure malgré tout uni dans la mémoire du 12 janvier 2010.