L’attention du monde reste tournée vers l’Iran

L’écrasement du vol PS752 à Téhéran, ainsi que les tensions entre l’Iran et les États-Unis, reste au coeur de l’actualité internationale aujourd’hui. L’enquête commence tranquillement à s’organiser, au moment où Téhéran a accepté de partager avec l’Ukraine le contenu des boîtes noires du Boeing 737-800. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a été invité hier soir « à se présenter sur le site de l’accident », tout comme son équivalent américain, la NTSB. Un représentant de Boeing a aussi été invité à participer à l’enquête.

Mais, signe que l’inquiétude demeure, plusieurs réunions extraordinaires se tiendront aujourd’hui au siège de l’Union européenne à propos de l’Iran, dont une réunissant une brochette d’experts sur la sécurité aérienne.

Malgré le drame, les tensions restent tout de même vives entre les États-Unis et l’Iran. Au Pakistan et ailleurs dans le monde musulman, on s’attend d’ailleurs à des manifestations en hommage au général iranien Soleimani, assassiné le week-end dernier.