Début du procès Weinstein

C’est à New York que s’amorce le procès très attendu du producteur de cinéma déchu Harvey Weinstein, accusé d’agressions sexuelles.

Il y a deux ans, Weinstein s’est retrouvé au coeur d’un scandale à l’origine du mouvement #MeToo. Plus de 80 femmes, incluant des célébrités comme Gwyneth Paltrow et Angelina Jolie, ont depuis allégué que le producteur les a harcelées ou agressées sexuellement.

Le procès qui s’annonce ultramédiatisé ne concerne toutefois que deux des présumées victimes, pour des faits qui seraient survenus en 2006 et en 2013. L’accusé, âgé de 67 ans, a plaidé non coupable et a toujours clamé que ses activités sexuelles étaient consensuelles. S’il est reconnu coupable, il risque la prison à perpétuité.