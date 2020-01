Quoi retenir de la fin de semaine?

L’Australie toujours ravagée par les flammes

Les Australiens s’attendaient au pire pour la fin de semaine, et c’est ce scénario qui s’est malheureusement produit. Samedi, les températures ont dépassé les 40 °C et les vents ont continué d’attiser les nombreux incendies qui font rage dans le sud-est du pays.

Des dizaines de milliers de résidents ont été évacués et Sydney, la plus grande ville du pays, a été menacée de coupures de courant.

Dimanche, les Australiens ont eu droit à un petit répit, avec des températures moins élevées et de la pluie dans certaines régions.

Plusieurs vedettes, comme la chanteuse Pink, l’actrice Nicole Kidman et la no 1 mondiale du tennis, Ashleigh Barty, ont lancé des collectes de fonds pour venir en aide aux pompiers et aux victimes des incendies. Le premier ministre Justin Trudeau a exprimé dimanche sa volonté de soutenir les Australiens, qu’il considère comme « [ses] amis ». Ottawa se dit prêt à offrir une assistance supplémentaire à la centaine de pompiers canadiens déjà sur place.