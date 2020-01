Quoi surveiller cette fin de semaine?

Sur les braises: Australie

Les températures caniculaires attendues samedi dans la région de Sydney devraient déjà avoir redescendu quand la journée de samedi débutera au Québec, mais les feux de forêt continueront certainement à faire des dégâts en Australie.

Vendredi, un ordre d’évacuation visant 100 000 personnes a été prononcé dans trois États du sud-est de l’île. « Aujourd’hui, il s’agit de sauver des vies », avertissait la première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian.

Depuis septembre, au moins 22 personnes ont été tuées par les incendies, et plus de 1300 résidences ont été réduites en cendres. Cinq millions d’hectares, soit une superficie équivalente à celle des Laurentides et de l’Outaouais combinés, ont été ravagés par les flammes.