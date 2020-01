Les photos de la semaine du 29 décembre

1 Kiev (Ukraine), 29 décembre | Une femme embrasse son mari, un soldat ukrainien qui avait été fait prisonnier de guerre. Un échange d’environ 200 prisonniers a été effectué dimanche entre Kiev et les séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine. Depuis le début de la guerre en avril 2014, plus de 13 000 personnes sont mortes. Zoya Shu Associated Press