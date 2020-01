Évacuations en Australie

Avec le décret de l’état d’urgence en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, les autorités pouvaient commencer à ordonner des évacuations, vendredi. On attendait pour la journée de samedi — qui recoupe en grande partie la journée d’aujourd’hui au Québec, en raison du décalage horaire — des conditions météorologiques propices à l’intensification des incendies.

Des rafales de vent et des températures excédant 40 °C pourraient faire de samedi la journée plus meurtrière depuis le début précoce de la saison des incendies, en septembre. Jusqu’à présent, au moins 18 personnes ont perdu la vie à cause des feux.