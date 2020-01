Dix bâtiments d'intérêt patrimonial détruits

8 Résidence située aux 656-658 de la rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie | Située non loin du château Beauce et du manoir Taschereau, deux immeubles historiques importants de la région, cette résidence villageoise privée, construite au début du XIXe siècle, comptait parmi les plus anciennes de la municipalité de Sainte-Marie-de-Beauce. Comme plusieurs autres bâtiments anciens de la ville, elle a été endommagée par les inondations du printemps 2019. L’État québécois a mis en place une aide financière pour les sinistrés, qui peut prendre la forme d’une allocation de départ, sans concevoir des modalités pour préserver d’une façon ou d’une autre le tissu patrimonial local. Le propriétaire de cette maison a choisi de bénéficier de l’aide financière du programme pour se relocaliser et a procédé conséquemment à sa démolition. Le terrain a ensuite été cédé à la municipalité. La Beauce compte encore plusieurs dizaines de bâtiments anciens qui doivent connaître le même sort au cours des prochains mois. Google Street View