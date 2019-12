Sous les projecteurs : veille et jour de l’An

Les pays du monde se préparent à quitter 2019 pour entrer dans 2020. Les îles du Pacifique Sud, suivis de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie, seront les premières à célébrer le Nouvel An. La Polynésie française et Hawaï seront quant à eux les derniers à sabrer le champagne.

Certains États voient toutefois leurs festivités assombries par différents éléments. À Hong Kong, les célébrations organisées par les autorités ont été réduites en raison des manifestations. En Australie, les traditionnels feux d’artifice seront tout de même au programme, malgré une pétition appelant à les annuler pour plutôt lutter contre les incendies qui ravagent actuellement une partie du pays.