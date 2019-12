2 13 mars | Clermont Roy devant son domicile à Saint-Jules, en Beauce. Près de 85% de la population de Saint-Jules, en Beauce, a voté pour la Coalition avenir Québec lors de l’élection provinciale d’octobre 2018. Il s’agit du plus haut taux d’appui au Québec. En allant à la rencontre des électeurs de cette petite municipalité, Francis Vachon a aperçu Clermont Roy qui transportait du bois de chauffage de sa camionnette vers sa demeure. Une statue de la Vierge Marie trônait tout juste à côté. «La scène parlait d’elle-même et représentait ce qu’on voulait illustrer: le Québec plus rural qui tangue entre une certaine laïcité et un attachement à l’héritage catholique.» Francis Vachon Le Devoir