Ouvert ou fermé en cette semaine du jour de l'An?

Des sorties en famille?

La plupart des installations sportives (arénas, piscines et pataugeoires, centres sportifs) et culturelles (bibliothèques, maisons de la culture) seront fermées les 1er et 2 janvier. Mais il est recommandé de vérifier cette information auprès de votre arrondissement ou de votre municipalité, car l’ouverture de ces lieux varie beaucoup d’un endroit à l’autre.

Plusieurs musées seront ouverts jusqu’à 17 h le 31 décembre, mais seront fermés le 1er janvier. C’est notamment le cas de Pointe-à-Callière et du Musée des beaux-arts de Montréal.

Certains seront toutefois accessibles au public le 1er janvier, comme le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan, à Montréal, le Musée de la civilisation, à Québec, ou le Musée canadien de l’histoire, à Gatineau.

Les amateurs de films pourront aussi profiter du congé du Nouvel An pour se mettre à l’abri des intempéries dans les salles de cinéma.