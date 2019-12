3 3 juin. Le musicien Bobi Wine, qui espère ravir la présidence de l’Ouganda. | La star de la pop ougandaise avait donné rendez-vous à Renaud Philippe, et au journaliste Jean-Baptiste Hervé, à 6 h du matin à Kamwokya, l’un des plus grands bidonvilles de Kampala, la capitale de l’Ouganda. « Il est arrivé avec deux heures et demie de retard et il m’a dit qu’il n’avait que quelques minutes pour la photo », se souvient Renaud Philippe. Celui qui insuffle un vent de changement à la politique ougandaise s’est alors assis sur cette chaise de bois — plantée au beau milieu d’un abri de jardin —, sur laquelle sont gravés les mots « Power to the people ». Quelques clics ont suffi. « J’ai bien aimé la pose et le moment. » Renaud Philippe Le Devoir