Quoi retenir de la fin de semaine?

Le ton monte en France

La contestation de la réforme des retraites en France en était à son 25e jour dimanche, ce qui en fait le plus long conflit social depuis la fin des années 1980. Loin d’une détente, le ton s’est plutôt durci entre le syndicat CGT et le gouvernement français. Le secrétaire général du deuxième syndicat du pays, Philippe Martinez, a accusé le gouvernement d’organiser « le bordel » et de jouer « le pourrissement » du mouvement social. « Emmanuel Macron se veut l’homme du nouveau monde, mais il imite Margaret Thatcher », a-t-il ajouté.

Du côté du gouvernement, le secrétaire d’État aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a dénoncé un syndicalisme « de blocage », voire « d’intimidation ». Aucune négociation n’est prévue d’ici au 7 janvier. Le président Emmanuel Macron, quasi muet sur la situation, présentera ses voeux du Nouvel An mardi, et certains espèrent de sa part une initiative pour résoudre le conflit qui perturbe les transports depuis plus de trois semaines.