Pluie verglaçante sur le Québec: ce qu'il faut savoir

Comme l’on prédit des avertissements émis jeudi par Environnement Canada, plusieurs régions de l’ouest et du sud du Québec sont affectées depuis la soirée par des averses de bruine ou de pluie verglaçante.



Dans l’est du Québec, de la pluie verglaçante tombera plus tard en journée, selon Environnement Canada, qui a émis une multitude d’avertissements à cet effet pour Joliette, Trois-Rivières, La Tuque, Québec, Victoriaville, Thetford Mines et Saint-Georges, notamment.



Quel est l’état des routes? En milieu de nuit, vendredi, la Sûreté du Québec (SQ) n’avait pas encore signalé sur les réseaux sociaux d’incident majeur sur le réseau routier des régions concernées.



Les précipitations verglaçantes devaient cesser en début de nuit, vendredi, en Abitibi-Témiscamingue, avant de se changer en pluie. Les conditions routières en avaient toutefois souffert, selon Transports Québec: la route 117 est encore glissante de Val-d’Or jusqu’à la frontière de l’Ontario et la plupart des tronçons de la route 111 sont glacés.



Plus au sud, les rues secondaires et la plupart des trottoirs de Montréal étaient glacés en milieu de nuit.



En périphérie, l’autoroute 10 était glissante dans la région de Richelieu, tout comme l’autoroute 20 dans les secteurs de Rivière-Beaudette et de Mont-Saint-Hilaire. Il en était de même pour l’autoroute 30 entre Longueuil et Contrecoeur.



L’autoroute 40 était glacée dans la région de Maskinongé. L’autoroute 55 était glissante par endroits dans les Cantons-de-l’Est, de Sherbrooke à Drummondville, de même que plus au sud, de Magog jusqu’à la frontière des États-Unis.



Transports Québec ajoute que dans Lanaudière, la route 125 est partiellement glacée de Sainte-Julienne jusqu’à Saint-Donat.



D'autres détails suivront.