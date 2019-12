4 14 mai | Mehdi Amir, qui vit à Rimouski, retrouve après 19 ans de séparation son ami d’enfance Khaled Chaibi, dans une rue d’Alger. Pendant leur séjour en Algérie, Jacques Nadeau et le journaliste Fabien Deglise étaient souvent accompagnés de Khaled (à droite sur la photo), qui agissait à titre de traducteur et de facilitateur (fixer). «Après quelques jours, il nous a dit que son meilleur ami d’enfance venait le rencontrer à Alger, 19 ans après son départ du pays. Et il venait de Rimouski!» La coïncidence est trop frappante. Les journalistes demandent d’assister aux retrouvailles. «On ne peut pas avoir un moment plus vrai.» Et le bracelet vert, jaune et rouge que Khaled porte sur la photo est aujourd’hui autour du poignet de Jacques Nadeau. Jacques Nadeau Le Devoir