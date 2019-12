Ouvert ou fermé en cette semaine de Noël?

Les commerces

La plupart des commerces de détail fermeront boutique à 17 h le 24 décembre. Certains dépanneurs, épiceries, pharmacies et restaurants demeureront ouverts.

Les succursales de la SAQ Sélection, Classique, Signature et Dépôt fermeront à 17 h la veille de Noël. Les SAQ Express resteront ouvertes jusqu’à 19 h. L’ensemble des SAQ, tout comme les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) seront fermées le 25 décembre. Ces commerces rouvriront le 26 décembre à 13 h.

Presque tous les commerces n’ouvriront pas leurs portes le jour de Noël, hormis certains dépanneurs, petites épiceries, pharmacies et restaurants.

Pour les soldes d’après-Noël, les boutiques ouvriront leurs portes à compter de 13 h, le 26 décembre.

Les marchés publics seront fermés les 25 et 26 décembre, tout comme les banques, les caisses et les bureaux de poste, et rouvriront selon les horaires habituels le 27 décembre. Il n’y aura pas non plus de distribution de courrier à Noël et le jour suivant.