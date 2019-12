Dans le rétroviseur: le tsunami de 2004

Il y a 15 ans, le 26 décembre 2004, alors que tous les foyers étaient réunis au lendemain de Noël, une catastrophe naturelle d’une ampleur inouïe allait visser les familles devant leur téléviseur : un séisme de 9,3 sur l’échelle de Richter dans l’océan Indien, qui souleva la mer et forma un tsunami qui s’abattit sur l’Asie du Sud-Est. Le bilan sera ahurissant : plus de 220 000 morts et 1,5 million de sans-abri.

Ce cataclysme, un des pires jamais connus, aura touché une dizaine de pays sur le pourtour de plusieurs océans, dont l’Indonésie (surtout la région d’Aceh, dans l’extrême nord-ouest du pays), le Myanmar, la Thaïlande, le Sri Lanka et l’Inde. Des victimes seront recensées aussi en Afrique de l’Est, principalement en Somalie.