4 novembre. Les photographes Gabor et Andrea Szilasi pour la promotion de l’exposition Szilasi & Szilasi. « C’est stressant de prendre en photo un photographe, surtout lorsqu’il s’agit d’une sommité », mentionne Valérian Mazataud. Devant son objectif cette journée-là, il n’y avait pas une, mais bien deux personnalités du monde de l’image : Gabor et sa fille, Andrea Szilasi, deux photographes de renom. Pour faire tomber la pression, Valérian Mazataud décide de commencer à prendre des photos dès son arrivée dans la demeure de Gabor. En résulte une scène de quotidienneté captée à la dérobée, dans laquelle on perçoit la filiation entre le père et sa fille, si près l’un de l’autre, mais empruntant des trajectoires différentes, dans leur regard comme dans leur art.

Valérian Mazataud Le Devoir