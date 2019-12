Un record de dons amassés par La guignolée des médias

Les organisateurs de La guignolée des médias se réjouissent de la générosité des Québécois pour la 19e édition de l’événement, qui a permis à ce jour d’amasser une somme record de 3,6 millions de dollars.

« On ne peut que constater ce beau chiffre-là et en être heureux, ce qui fait qu’on va pouvoir aider encore plus de gens », résume Isabelle Fafard, responsable de la guignolée. La somme recueillie cette année bat ainsi le record qui datait de 2017, chiffré à 3,2 millions de dollars.

Depuis sa création en 2001, l’événement organisé et soutenu par une centaine de médias dans la province a reçu et redistribué 44 millions à plus d’une centaine d’organismes. Parmi eux : Moisson Montréal, Jeunesse au soleil et la Société Saint-Vincent de Paul.

« Chaque année, les gens répondent à l’appel, mais les organismes ne cessent de nous expliquer que les besoins grandissent quand même. Donc, les besoins sont toujours là, aussi importants, même encore plus », souligne Mme Fafard.

Elle rappelle que, si la période du temps des Fêtes est « critique » pour les familles dans le besoin, les premiers mois de l’année le sont également. « Les dons sont souvent moins importants et les gens ont autant de besoins », constate-t-elle.

La 19e édition se termine le mardi 24 décembre, à minuit.