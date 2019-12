Rencontre entre Kiev et les séparatistes prorusses

Une téléconférence visant à aboutir à un échange de prisonniers entre Kiev et les séparatistes prorusses se tiendra lundi dans la capitale ukrainienne.

En septembre dernier, l’Ukraine et la Russie avaient effectué un premier échange historique de 70 prisonniers (sur la photo).

Il y a deux semaines, les présidents des deux pays, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, s’étaient rencontrés pour la première fois à Paris, sous médiation française et allemande, dans le but de discuter du conflit opposant Kiev à des séparatistes prorusses.

Depuis 2014, 13 000 personnes sont mortes et un million d’autres ont été déplacées, en raison de la guerre qui sévit dans l’oblast de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine.