5 20 février. Portrait de Yolande Simard Perreault, personnage central du documentaire «La fille du cratère», de Nadine Beaudet et Danic Champoux. « Je sentais qu’elle me racontait sa vie », se souvient Marie-France Coallier. Devant elle, Yolande Simard Perreault. À côté d’elle, le chapeau que son mari, le cinéaste Pierre Perreault (décédé en 1999), portait pour chasser le lièvre. La photographe lui demande de le poser sur sa tête. Et c’est là que tout se joue. « C’était comme si elle tenait son passé sur elle. » La profondeur du regard, la lumière sur les cheveux blancs et le mouvement du foulard font le reste. Quelques mois plus tard, Yolande Simard Perreault décède. Et c’est cette photo que ses enfants ont choisie pour orner le carton de remerciements remis aux proches. Marie-France Coallier Le Devoir