Quoi retenir de la fin de semaine?

Les conservateurs reportent leur congrès

Le successeur d’Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur du Canada pourrait être nommé lors du prochain congrès national. Le parti politique a annoncé samedi après-midi que l'événement était repoussé en nouvembre dans un communiqué de presse.

Le congrès devait d’abord avoir lieu du 16 au 18 avril à Toronto, mais il se tiendra plutôt du 12 au 14 novembre à Québec.

Et si on ne connaît toujours pas l’échéancier de la course à la direction, plusieurs noms circulent déjà parmi les éventuels candidats, dont celui de l’ancien premier ministre québécois Jean Charest, qui a confirmé jeudi son intérêt à se lancer dans la course à la chefferie de son ancien parti.