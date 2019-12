10 Bagdad (Irak), 20 décembre | L’Irak se cherche un premier ministre. Celui-ci devra s’atteler dès son entrée en poste à organiser des élections anticipées en votant une nouvelle loi électorale et en nommant une commission de supervision des scrutins non partisane, a indiqué vendredi le grand ayatollah Ali Sistani. Une vague de contestation populaire qui a fait près de 500 morts secoue le pays depuis deux mois et demi. Ahmad Al-Rubaye Agence France-Presse