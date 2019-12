Sous les projecteurs : le Chili

Bien qu’elle ne fasse plus les manchettes, la crise au Chili ne s’en poursuit pas moins: un rassemblement contre le gouvernement et sa politique est prévu en après-midi dans la capitale, Santiago. On peut s’attendre à ce que le projet de loi annoncé par le gouvernement de Sebastian Piñera en début de semaine soit au coeur de la grogne.

Le président a en effet déposé lundi un projet de loi visant à durcir les sanctions contre les auteurs d’agressions visant des policiers, une manière de «rétablir le respect» à leur endroit. Ce n’est peut-être pas un hasard: l’ONU avait dénoncé dans un rapport, la semaine dernière, les «multiples violations des droits humains» commises par les forces de l’ordre au Chili dans le cadre de la crise.