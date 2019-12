Québec conteste une loi fédérale sur la protection des enfants autochtones

Québec a annoncé jeudi qu’il conteste la constitutionnalité d’une loi fédérale qui affirme les droits et la compétence des peuples autochtones en matière de services à l’enfance et à la famille.

La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis constitue selon Québec « une appropriation du champ de compétence exclusif des provinces en matière de services sociaux et de protection de la jeunesse ».

La pièce législative, adoptée en juin, doit entrer en vigueur en janvier et permettre aux communautés autochtones d’administrer eux-mêmes des services de protection de la jeunesse.

Elle a été qualifiée de « pas majeur dans la relation entre nos gouvernements et le gouvernement du Canada » par l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui a parlé d’un « grand jour pour nos enfants » lors de son adoption.

Or selon Québec, la loi empiète sur ses compétences et son entrée en vigueur « risque d’entraîner d’importantes difficultés quant à l’organisation des services de santé et des services sociaux au Québec ».

S’il « partage l’objectif de la loi fédérale de favoriser l’exercice, par les autochtones, d’une plus grande autonomie en matière de protection de la jeunesse », Québec dit néanmoins vouloir que « cette autonomie s’exerce en harmonie avec le régime québécois de protection de la jeunesse ».

D’autres détails suivront.