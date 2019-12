La mesure de confinement est levée à l'école Massey-Vanier de Cowansville

La mesure de confinement barricadé a été levée à l’école secondaire Massey-Vanier, à Cowansville, en Montérégie, jeudi matin, après l’interpellation de trois personnes.



Deux d’entre elles ont été appréhendées à l’intérieur des murs de l’école, précise la porte-parole de la Sûreté du Québec Aurélie Guindon. Personne n’était armé.



La Commission scolaire du Val-des-Cerfs (CSVDC) rapportait quelques minutes plus tôt que deux de ses élèves avaient été interpellés. Aucun blessé n’a été rapporté dans l’immédiat.



La Sûreté du Québec précise que le confinement s’est étiré de 9 h à 11 h. La raison de son déclenchement n’a pas été rendue publique.



« Présentement, les vérifications faites sur place ne laissent pas croire à une menace directe pour la sécurité des personnes sur les lieux », a-t-on publié sur la page Facebook de la commission scolaire.



Le confinement a été imposé par le biais d’un code bleu, un protocole mis en place par les autorités scolaires pour répondre à une « une situation d’urgence mettant en danger la vie de personnes à l’école ».



« Toutes les directions d’établissement détiennent cette information-là lors d’une telle situation, de la même façon lorsqu’il y a un feu. Toutes les directions détiennent un cartable avec toutes les étapes et ils les maîtrisent », a expliqué la responsable des communications de la CSVDC, Alexandra Langlois.



« Ce qui est important pour nous actuellement, c’est de rassurer notre communauté de parents et de les diriger de la bonne façon pour qu’ils puissent récupérer leurs enfants en toute sécurité », a souligné Mme Langlois en mêlée de presse.



Les parents qui souhaitent aller chercher leur enfant pourront le faire, mais le reste de la journée se déroulera tout de même selon l’horaire habituel, avec une prise en charge professionnelle des élèves et employés en besoin de soutien, a-t-on précisé.