2 À l’approche du temps des Fêtes, c’est chaque année le même scénario : il laisse pousser sa barbe, se renseigne sur les derniers jouets à la mode et plus récents dessins animés, et pratique allègrement son plus beau « Oh oh oh ! ». Il se prépare mentalement et émotionellement aussi. Car pour être un bon père Noël, il faut avoir le cœur bien accroché. Guillaume Levasseur Le Devoir