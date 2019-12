Fraude en Libye: une division de SNC-Lavalin plaide coupable

Négociations

Une division du géant québécois de l’ingénierie SNC-Lavalin a plaidé coupable, à titre d’entreprise, à une accusation de fraude envers l’État libyen.« Au nom de SNC-Lavalin Construction, j’enregistre un plaidoyer de culpabilité », a déclaré Me François Fontaine, un des avocats de l’entreprise.La firme faisait face à deux accusations dans ce dossier, soit fraude et corruption d’agents publics étrangers impliquant le fils de l’ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi.Cette deuxième accusation a été abandonnée à la suite de négociations entre la Couronne et la défense.La poursuite a suggéré que la firme paie une amende de 280 millions de dollars.Rappelons que selon la poursuite, de 2001 à 2011, la firme aurait versé une somme de près de 48 millions à des agents libyens dans le but d’influencer les décisions de leur gouvernement.Dimanche dernier, Sami Bebawi, seul cadre de SNC-Lavalin à avoir été jugé pour son implication dans le stratagème collusoire en Libye, a été reconnu coupable des cinq chefs d’accusation auxquels il faisait face.SNC-Lavalin réclamait depuis plusieurs mois la possibilité d’obtenir un accord de poursuite suspendue, afin de s’éviter un procès. Cette nouvelle disposition du droit canadien permet de suspendre les poursuites contre une entreprise en échange d’une reconnaissance de torts et le paiement d’une pénalité. Or, cet accord n’avait pas été consenti à SNC-Lavalin.Cette affaire avait d’ailleurs plongé le gouvernement fédéral dans la tourmente, l’ancienne procureure générale, Jody Wilson-Raybould ayant allégué que le premier ministre Justin Trudeau et son entourage avaient exercé des pressions « inappropriées » pour qu’elle intervienne afin que le géant québécois ne fasse pas l’objet de poursuites criminelles.C’est qu’une condamnation au criminel aurait entraîné pour SNC-Lavalin une interdiction de contrats gouvernementaux au Canada pendant dix ans, et pendant cinq ans au Québec. Cela faisait craindre à l’entreprise — et aux gouvernements fédéral et provincial — des pertes d’emploi parmi les 9000 employés au pays.SNC-Lavalin compte 8700 employés au Canada, dont 3400 au Québec, 3000 en Ontario et 1000 en Colombie-Britannique.L'annonce de mercredi semble avoir rassuré les investisseurs: lorsque les négociations sur le titre de SNC-Lavalin ont repris à la suite de l'annonce, le cours a bondi d'environ 23 % à près de 30 $, un niveau comparable à celui du mois de mai 2019.Avec François Desjardins