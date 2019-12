Commission Laurent: cinq recommandations pour les enfants

À mi-chemin des travaux de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, créée en mai à la suite du décès tragique d’une fillette à Granby, celle-ci avance déjà quelques recommandations.



La présidente de la commission, Régine Laurent, flanquée de ses deux coprésidents et de tous les commissaires, a tenu à rencontrer la presse, pour une fois nombreuse, afin de communiquer au public un premier état des lieux et cinq premières recommandations.



« On a entendu des histoires qui font mal au cœur », a-t-elle dit. Et conséquemment, « on ne peut pas rester les bras croisés ».



Des recommandations s’imposent dès maintenant parce que, explique Mme Laurent, « le temps passe plus vite pour les enfants », mais aussi parce que « le gouvernement est en processus budgétaire ». La commission souhaite présenter au gouvernement dès maintenant des recommandations, dit Mme Laurent, « pour être capable de juger de son sérieux à la sortie du budget ».



L’aide aux familles et aux enfants est insuffisante, dit Mme Laurent. « Le développement des jeunes s’en trouve hypothéqué. » Pourtant, la maltraitance est un enjeu de société et de santé publique majeur.



Premièrement, la commission recommande dès maintenant un « déploiement de la déclaration de grossesse » dans toutes les régions pour l’accompagner d’un plan de mise en place efficace et rapide, afin d’assurer la santé des bébés et des mères. « Il s’agit simplement d’un formulaire à remplir par le médecin ou la sage-femme », ce qui permet au CLSC de prendre contact avec la femme enceinte pour la soutenir en fonction de ses besoins.



Deuxièmement, on recommande le retour du programme d’un service en périnatalité appelé SIPPE, un programme voué à accompagner les enfants avec des suppléments alimentaires, des rencontres prénatales, et de l’aide financière. « La période de soutien demeure idéalement de l’âge de trois mois à l’entrée à l’école. » Il faut garantir que ce programme soit déployé partout au Québec, dit Mme Laurent, tout en déplorant qu’on ait coupé par le passé dans des programmes sociaux utiles au développement des enfants.



Troisièmement, des services de garde de qualité doivent être utilisés par les enfants les plus à risque. « Pour rendre des places disponibles aux enfants fragilisés, 5 % des places des CPE sont réservées aux enfants suivis en CLSC. Il faut faire la démonstration que les 5 % sont entièrement occupés. Et si ce n’est pas le cas, trouver à rejoindre les familles vulnérables en leur tendant la main. Il faut que ces places soient utilisées par les familles qui en ont besoin. »



Quatrièmement, il faut soutenir les adolescents. Le passage vers la vie adulte, comme l’ont signalé plusieurs témoins entendus, représente un pas important et difficile. Alors, « que dire de ceux dont le réseau social est affaibli et qui sont laissés tout seuls à 18 ans ». Il existe un programme de qualification des jeunes (PQJ) dont le nombre de places est trop restreint pour suivre les jeunes de 15 à 19 ans et favoriser leur autonomie à la vie adulte. Ce programme doit être développé dans toutes les régions, peu importe le code postal de l’enfant. « Il y aurait beaucoup d’autres choses à dire sur ce passage à la vie adulte », dit Mme Laurent, mais cette recommandation, si elle est appliquée partout, pourrait avoir des effets bénéfiques.



Enfin, les 260 organismes communautaires liés au développement des enfants sont trop malmenés pour se concentrer sur leur travail essentiel. Il faut accorder une aide financière à ces organismes « d’au minimum de 200 000 $ assurant les frais de fonctionnement, à long terme, et de façon récurrente, pour assurer le fonctionnement convenable de ces organismes ».



La commission, en plus des mémoires entendus, a reçu jusqu’ici 789 communications supplémentaires par courriel. Elle a aussi reçu 246 appels téléphoniques grâce à une ligne spéciale pour entendre des témoignages. Les travaux de la commission reprennent en 2020. Mme Laurent souhaite entendre encore plus de gens, des citoyens comme des professionnels, pour prendre une juste mesure des questions que soulève la commission.



Le ministre Lionel Carmant s’est empressé de réagir en disant, au nom du gouvernement de François Legault, « qu’on veut prendre le temps de les analyser », tout en ajoutant que les recommandations « ne seront pas tablettées ». Le ministre a toutefois répété qu’il faudra attendre le budget. D’ici combien de temps ces recommandations, selon l’analyse qui en sera faite, pourront-elles être considérées ? « Dans les prochains mois. »



Avec Marco Bélair-Cirino