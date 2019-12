Nouvelle étape pour Groupe Capitales Médias

Comme le plan de relance de Groupe Capitales Médias a été approuvé en début de semaine, c’est aujourd’hui l’heure d’une étape cruciale : le dépôt, à la Cour supérieure à Québec, des documents reliés au montage financier de la proposition, que le juge devrait finalement homologuer.

Rappelons qu’après l’annonce de la faillite prochaine de Groupe Capitales Médias, l’été dernier, le sort de ses six quotidiens régionaux avait été rendu incertain. C’est finalement le projet de conversion des journaux en coopératives qui a été retenu — et de justesse, Desjardins ayant récemment reconsidéré sa décision de ne plus investir dans le projet.