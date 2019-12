25 ans d'accès restreint à l'eau potable au Canada

En date du 14 novembre dernier, plus de 57 avis à long terme concernant la qualité de l’eau potable étaient émis dans des communautés autochtones du pays. Ces dernières doivent la faire bouillir afin de la consommer ou se tourner vers l’eau embouteillée. Depuis 2015, le gouvernement de Justin Trudeau dit avoir investi près de 2 milliards afin de réparer et de moderniser les réseaux publics d’alimentation. Son objectif: lever tous les avis d’ici mars 2021. Sommes-nous près du but?