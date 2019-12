Sous les projecteurs : le Liban

C’est lundi que s’amorcent les consultations dans le but de former un nouveau gouvernement à Beyrouth.

Ces consultations surviennent au lendemain d’une fin de semaine d’affrontements entre des manifestants et les forces de l’ordre. Les contestataires réclament un cabinet composé de technocrates et d’indépendants. Ils s’opposent à une reconduction possible de Saad Hariri au poste de premier ministre.

Le 29 octobre dernier, M. Hariri avait donné sa démission, cédant à la pression populaire.