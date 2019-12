Quoi retenir de la fin de semaine?

Legault prépare déjà sa sortie

En poste depuis à peine plus d’un an, le premier ministre François Legault a déjà mis au clair la fin de sa carrière politique. Il demandera aux Québécois un second mandat en 2022, puis partira avant la fin de celui-ci.

M. Legault a dit souhaiter ne pas s’accrocher au pouvoir trop longtemps, contrairement aux politiciens de carrière, qui deviennent obsédés par « le plaisir du pouvoir », selon lui. Le chef caquiste a confiance en l’avenir de son parti, mais n’a pas voulu dire qui il voit prendre sa relève.