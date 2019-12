4 Londres (Royaume-Uni), 12 décembre | C’était jour d’élections au Royaume-Uni, jeudi. Le chef conservateur, Boris Jonson, et son chien, Dilyn, se sont présentés à un bureau de vote du district de Westminster, dans la capitale du pays. Avec 365 sièges sur 650, son parti a obtenu sa plus grande majorité depuis l’élection de Margaret Thatcher en 1983. M. Johnson dispose dorénavant d’un mandat clair pour mettre un terme, fin janvier, à l’interminable saga du Brexit. Frank Augstein Associated Press