Accusé d’incitation à la haine, l’admirateur de Marc Lépine plaide la liberté d’expression

Le blogueur faisant l’apologie du tueur de Polytechnique et arrêté la semaine dernière a justifié jeudi ses propos antiféministes par la liberté d’expression. L’homme de 70 ans demande à être remis en liberté en attendant son procès pour incitation à la haine envers les femmes.

« Écoutez, [mon cas] est une cause sociale, une cause politique, mais pas criminelle du tout », a fait valoir Jean-Claude Rochefort lors de son enquête pour remise en liberté jeudi matin. L’homme a été arrêté le 5 décembre dernier, la veille des commémorations de la tragédie de Polytechnique.

Dans un témoignage décousu, M. Rochefort a admis être l’auteur de trois blogues sur lesquels il tenait un décompte en attendant le « Marc Lépine Day ». « Tout homme est un frère en puissance, toute femme est une ennemie potentielle », a-t-il notamment écrit en guise de présentation d’un des sites Web.

« J’ai peur de ne plus avoir ma liberté d’expression, parce qu’au Québec, on n’en a plus », a affirmé M. Rochefort. « Toute ma vie, j’ai eu peur de la puissance du féminisme. J’avais peur de perdre ma job, alors je me suis fermé la gueule […] Vers la fin de ma vie utile, à l’approche de ma retraite [j’ai décidé de m’exprimer] », a-t-il ajouté.

L’accusé a raconté être dépassé par la popularité de ses écrits, mais n’a toutefois jamais exprimé de regrets devant le juge Serge Delisle.

« J’ai peur de ne plus pouvoir écrire, parce que c’est trop pour moi. Ç’a pris des proportions trop grandes », a-t-il dit.

L’homme s’inquiète surtout du nombre de visiteurs sur ses blogues qui a explosé dans la dernière année, passant de 3000 en 2009 à 60 000 en 2019. Cette hausse des visiteurs, a-t-il expliqué, l’a forcé à être plus actif sur ses blogues. « Je suis fatigué d’écrire. Ce qui me fait peur, c’est qu’en 2009, c’étaient des citoyens moyens qui fréquentaient mes blogues, mais aujourd’hui ce sont des jeunes [qui s’attendent à du contenu] », a-t-il mentionné.

Collaboration avec des incels

M. Rochefort a aussi admis collaborer avec des groupes incels, ces hommes célibataires qui détestent les femmes, avec qui il partageait ses écrits antiféministes.

« Je ne suis pas le père spirituel des incels. Regardez-moi, je suis plutôt un grand-père », a-t-il souligné avant d’ajouter qu’avant son arrestation, il avait déjà pris la décision de cesser d’écrire après les commémorations du 6 décembre.

« Je leur avais promis qu’il y en aurait 66 textes du 1er octobre jusqu’au 6 décembre. Même un journaliste ne peut pas écrire 65 articles de fond en 65 jours. J’ai été dépassé, ça m’a vraiment épuisé », a expliqué l’homme.

Si, sur ses blogues, il faisait l’apologie de Marc Lépine, jamais durant l’audience l’accusé n’a prononcé des termes liés à la tuerie de Polytechnique.

En 2009, M. Rochefort avait déjà été arrêté et incarcéré pendant plusieurs semaines, accusé de possession illégale d’une arme à feu et d’avoir proféré des menaces de mort à l’endroit des femmes. Il avait plaidé coupable à une accusation de possession non autorisée d’une arme à feu, écopant de 50 heures de travaux communautaires et d’une interdiction de posséder une arme pendant 10 ans, soit jusqu’en 2021. Les autres accusations avaient été abandonnées.

L’avocat de M. Rochefort, Me Marc-Olivier Carrier, estime que son client doit être remis en liberté en attendant son procès. « Ses écrits sont inquiétants et choquants, mais ce n’est pas violent », a-t-il fait valoir. Il a indiqué que M. Rochefort est prêt à se débrancher d’Internet et à s’engager à ne plus écrire en attendant son procès.

La Couronne s’oppose à ce que M. Rochefort soit libéré, rappelant que l’homme n’a pas été accusé à la suite de gestes violents, mais bien pour incitation à la haine.

Le juge Delisle devrait rendre sa décision lundi.