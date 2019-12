Le sort de Sami Bebawi entre les mains du jury

Le jury chargé du sort Sami Bebawi, un ancien cadre de SNC-Lavalin accusé de fraude et corruption, est désormais séquestré et devrait amorcer ses délibérations dès jeudi.

« Vous devrez décider si les infractions reprochées à M. Bebawi ont été prouvées hors de tout doute raisonnable », a expliqué le juge Guy Cournoyer au jury mercredi. « Vos conclusions doivent s’appuyer sur des faits », leur a-t-il rappelé.

M. Bebawi aura été le seul cadre de la firme montréalaise à être jugé en lien avec un stratagème collusoire international qui consistait à verser des pots-de-vin au fils de l’ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi.

L’homme de 73 ans fait face à cinq chefs d’accusation de fraude, de recyclage de produits de la criminalité, de possession de biens volés et de corruption d’un agent public étranger. Il a plaidé non coupable à toutes les accusations.

C’est ce même dossier qui a secoué le gouvernement de Justin Trudeau au printemps dernier, alors que son bureau aurait fait pression sur l’ex-ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, pour que les procédures pénales visant SNC-Lavalin, à titre d’entreprise, soient mises de côté.

Fraude internationale

Mercredi, le magistrat a expliqué les différents verdicts possibles. Les jurés seront confinés jusqu’à ce qu’ils s’entendent unanimement sur un verdict.

Parmi les questions au coeur des délibérations, le « statut » de Saadi Kadhafi.

La poursuite allègue que SNC-Lavalin aurait transféré environ 113 millions de dollars à des sociétés fictives pour payer notamment Saadi Kadhafi en échange de son aide pour que SNC-Lavalin obtiennent des contrats en Libye.

Ce qui restait dans les comptes après le paiement des pots-de-vin et des factures était divisé moitié-moitié entre M. Bebawi et son subalterne Riadh Ben Aïssa. L’accusé aurait empoché quelque 26 millions.

Les avocats de M. Bebawi ont plaidé que l’homme de 73 ans a été rémunéré pour son expertise. D’ailleurs, ces primes étaient non seulement légitimes, mais également approuvées par le président-directeur général de l’époque, Jacques Lamarre, a fait valoir un de ses avocats, Me Alexandre Bien-Aimé.

« Ce que nous vous soumettons, c’est tout simplement que Jacques Lamarre avait décidé de rémunérer M. Bebawi pour son expertise particulière en gestion de projet », a plaidé Me Bien-Aimé. « Sami Bebawi n’était pas un employé comme les autres », a-t-il soutenu.

Quant à la relation avec le troisième fils du dictateur Kadhafi, il a suggéré qu’il n’était pas « un agent public étranger » comme le stipule le chef d’accusation.

Saadi Kadhafi a plutôt été décrit comme un enfant gâté qui avait certes une ligne directe avec le dictateur libyen, mais qui n’avait pas le pouvoir de conclure lui-même des contrats.

Lors de sa plaidoirie finale devant le jury, la procureure de la Couronne, Me Anne-Marie Manoukian, a soutenu qu’au contraire la preuve démontre l’appui politique de Saadi Kadhafi.

« Je vous soumets que la preuve […] démontre que dans un régime autoritaire être le fils de Kadhafi lui conférait une position dans l’état libyen, que M. Bebawi le savait et que lui et M. Ben Aïssa utilisent cette position dans l’intérêt des affaires de SNC-Lavalin », a plaidé Me Manoukian.

Selon elle, il n’y a pas lieu de minimiser le rôle du fils de l’ancien dictateur lorsqu’on sait que SNC-Lavalin a donné le feu vert à l’achat d’un luxueux yacht de 25 millions dollars.

« [Ce bateau] est le symbole de la démesure des pots-de-vin versés à Saadi Kadhafi », a fait valoir Me Manoukian. « Pourquoi avoir déroulé le tapis rouge pour Saadi Kadhafi s’il n’avait aucun pouvoir politique ? », a-t-elle relevé.

Avec La Presse canadienne